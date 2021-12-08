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Німеччина і Франція не будуть проти США в нормандському форматі, - МЗС Росії

Автор: Артем Горовенко

Німеччина і Франція навряд чи будуть проти підключення США до нормандського формату врегулювання ситуації на Донбасі. На сьогодні це технічне питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Як заявив виконуючий обов'язки директора третього європейського департаменту МЗС Росії Олег Красницький, Франція і Німеччина навряд чи будуть заперечувати проти розширення цього формату за рахунок США. Він зазначив, що за часів президентства Барака Обами були переговорні канали з американською стороною.

"Тому це зараз питання техніки, чи то всередині нормандського формату, чи то ззовні, але завжди визнається значення позиції США у "внутрішньоукраїнському регулюванні", це ніхто з професіоналів заперечувати не може", - додав він.

Нагадаємо, раніше Красницький заявив, що США цілком можуть приєднатися до нормандського формату врегулювання на Донбасі, оскільки в цьому питанні "немає протипоказань".

У жовтні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров говорив, що Німеччина і Франція раніше вже відмовляли в розширенні нормандського формату за рахунок США.

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