Німеччина і Франція не будуть проти США в нормандському форматі, - МЗС Росії

Німеччина і Франція навряд чи будуть проти підключення США до нормандського формату врегулювання ситуації на Донбасі. На сьогодні це технічне питання.

Як заявив виконуючий обов'язки директора третього європейського департаменту МЗС Росії Олег Красницький, Франція і Німеччина навряд чи будуть заперечувати проти розширення цього формату за рахунок США. Він зазначив, що за часів президентства Барака Обами були переговорні канали з американською стороною.

"Тому це зараз питання техніки, чи то всередині нормандського формату, чи то ззовні, але завжди визнається значення позиції США у "внутрішньоукраїнському регулюванні", це ніхто з професіоналів заперечувати не може", - додав він.