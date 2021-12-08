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МЗС Росії про участь США в нормандському форматі: протипоказань немає

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Москва, Середа 08 грудня 2021 13:52
МЗС Росії про участь США в нормандському форматі: протипоказань немає Фото: нормандський формат може розширитися за рахунок США (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

Міністерство закордонних справ Росії вважає, що США цілком можуть приєднатися до нормандського формату врегулювання на Донбасі. Зокрема, в цьому питанні "немає протипоказань".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Як заявив виконуючий обов'язки директора третього європейського департаменту МЗС Росії Олег Красницький, питання підключення США до нормандського формату звучить постійно.

"В принципі протипоказань до підключення США немає, оскільки вони реально впливають на Україну, і від позиції Вашингтона залежить дуже багато у врегулюванні українського конфлікту. В принципі, якщо США реально готові внести свій внесок, ми завжди були відкриті до того, щоб Америка чинила свій вплив на Київ", - додав він.

Нагадаємо, раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон може зіграти допоміжну роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

А лідери європейських країн виступили за відновлення переговорів у нормандському форматі.

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