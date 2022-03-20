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Німеччина домовилася в Катаром про довгострокове партнерство для відмови від російського газу

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Берлін, Неділя 20 березня 2022 15:24
Німеччина домовилася в Катаром про довгострокове партнерство для відмови від російського газу Фото: міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина і Катар домовилися про довгострокове енергетичне партнерство. Найбільша економіка Європи прагне стати менш залежною від російських джерел енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Росія є найбільшим постачальником газу до Німеччини, і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек виступив з низкою ініціатив, спрямованих на зменшення енергетичної залежності Німеччини від Росії після її вторгнення в Україну.

Емір Катару шейх Тамім бін Хамад аль-Тані прийняв Хабека в неділю, і вони обговорили шляхи зміцнення двосторонніх відносин, особливо в енергетичному секторі, йдеться в заяві Катару.

Представник Міністерства економіки Німеччини в Берліні підтвердив, що угода була укладена.

"Компанії, які приїхали в Катар разом з (Хабеком), тепер вступлять в переговори за контрактом з катарською стороною", - сказав представник.

Хабек також зустрівся з Державним міністром Катару з питань енергетики Саадом Шерідою аль-Каабі в Досі, де вони обговорили енергетичні відносини і співпрацю між Катаром, одним з найбільших експортерів природного газу у світі, і Німеччиною, а також шляхи їх поліпшення, йдеться в заяві.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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