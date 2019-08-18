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Німеччина депортуватиме біженців за відвідування рідної країни

Новини » Політика    18.08.2019 - 12:16
Німеччина депортуватиме біженців за відвідування рідної країни
Фото: Хорст Зеехофер (bild.de)

Зокрема нововведення стосуються біженців з Сирії

В уряді Німеччини розповіли про нові умови скасування статусу біженця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як розповів міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеехофер, в ряді випадків у біженців можуть відібрати їх статус, а їх самих можуть депортувати з Німеччини. Зокрема, за словами міністра, нові умови стосуватимуться біженців з Сирії, які отримали прихисток в Німеччині, але продовжують відвідувати свою рідну країну.

"Ті, хто, будучи сирійським біженцем, регулярно проводить відпустку в Сирії, не мають серйозних підстав стверджувати, що їх в Сирії переслідують. Ми повинні скасувати їх статус біженця", - зазначив Зеехофер.

Крім того, він впевнений, що Федеральне відомство у справах іноземців невідкладно запускатиме відповідну процедуру, як тільки дізнається про візити біженців в рідну країну. Зеехофер додав, що німецька влада уважно слідкує за розвитком ситуації в Сирії.

"Як тільки дозволять обставини, ми почнемо здійснювати (депортацію біженців - ред.)", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, в рамках європейської програми переселення особливо вразливих категорій біженців з Північної Африки і Близького Сходу в ЄС притулок в європейських країнах отримали вже 32,7 тис. чоловік.

Також РБК-Україна писало, що міністр закордонних справ Німеччини оголосив про нову ініціативу щодо розподілу між європейськими країнами мігрантів, яких рятують в Середземному морі.

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