У Німеччині заявили, що повернення до формату G8 поки не обговорюється

Перед початком саміту "Великої сімки" німецькі власті заявили, що повернення в G7 Росії не актуально. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті відомства канцлера ФРН.

У Німеччині заявили, що повернення РФ до групи поки не обговорюється.

"Повернення до формату G8 з Росією поки не обговорюється. Всі партнери G7 вирішили усунути Росію від групи у зв'язку з окупацією Криму", - заявили в німецькому уряді.

Крім того, в заяві наголошується, що розширення групи на основі спільних цінностей можливо в будь-який час за згодою всіх партнерів G7".

Нагадаємо, саміт держав "Великої сімки" відкривається сьогодні у французькому місті Біарріц. Саміт за участю лідерів Великобританії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії триватиме до 26 серпня. Серед тем для обговорення будуть відносини з РФ, ситуація в Ірані, протести в Гонконзі, сирійський конфлікт і ескалація між Індією і Пакистаном з-за Кашміру.

Додамо, група світових лідерів G7, ймовірно, обговорить на зустрічі в ці вихідні питання про повернення Росії в "Велику сімку", але голосування по цьому питанню малоймовірно.