У Німеччині заявили, що "Північний потік-2" буде добудований

Міністр оборони Німеччини і президент Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Анегрет Крамп-Карренбауер заявила, що не існує можливостей зупинити будівництво російського газопроводу "Північного потоку-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Крамп-Карренбауер в Ризі заявила, що "Північний потік-2 - складний проект.

"Було б нечесно створювати враження, що, враховуючи поточний стан роботи та укладені договори, будівництво газопроводу все ще може бути припинено", - заявила вона.

Разом з тим глава ХДС заявила, що уряд Німеччини робить все, щоб у переговори з Росією входила безпека країн Східної Європи.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що збереження транзиту російського газу через Україну і питання з реалізації проекту "Північний потік - 2" пов'язані один з одним. За словами Меркель, під час розмов з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним вона не раз піднімала питання про транзит газу через Україну.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що влада Німеччини наполягає на продовження газового транзиту через територію України. За його словами, продовження ролі України як транзитної держави є необхідністю.