В Німеччині заявили про кінець стратегічного партнерства з Росією

Голова впливової Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер заявив про кінець ідеї стратегічного партнерства Німеччини з Росією. Таку думку він висловив через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомляє Der Spiegel.

За його словами, в РФ жертву висміюють. З однієї цієї причини це невимовно незручний процес для Кремля.

"Авторитет Росії вже був підірваний нападом на Сергія Скрипаля у Великій Британії, вбивством чеченського емігранта в берлінському Тіргартені і хакерською атакою на Бундестаг", - сказав Ішингер.

Також він додав, що канцлер Німеччини Ангела Меркель проявляла терпіння щодо президента Владіміра Путіна протягом останніх 15 років.

"Давно зрозуміло, чого варте слово з Москви. Там діє закон найсильнішого. Це кінець, на жаль, і самої ідеї стратегічного партнерства", - сказав Ішингер.

Нагадаємо, Навальний впав у кому 20 серпня під час перельоту на літаку. Опозиціонер пробув два дні в омській лікарні, після чого його доставили в німецьку клініку "Шаріте". При цьому російські лікарі повідомили, що в його крові отрут не виявили. У свою чергу німецькі лікарі підтвердили факт отруєння Навального.

Уряд Німеччини готовий ввести дипломатичні санкції щодо Росії через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Також РБК-Україна писало, що Німеччина закликала Росію не прикривати ситуацію з Навальним "фіговим листком".