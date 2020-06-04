У Німеччині заявили про докази причетності Росії до кібератаки на Бундестаг

Німеччина має докази причетності Російської Федерації до хакерської атаки на Бундестаг у 2015 році. Кібератаку на відомство здійснив російський громадянин.

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

За словами Мааса, німецькі правоохоронці мають докази, що хакерську атаку на Бундестаг навесні 2015 року вчинив громадянин РФ для російських спецслужб. При цьому хакер діяв у змові з іншими людьми.

"На цій підставі слідчі судді Федерального суду видали ордер на його арешт", - додав він.

При цьому, як наголосив німецький міністр, жодної мови не йде про "політичні забобони", як заявляє російська сторона.

"Водночас очевидно, що ми хочемо продовжувати конструктивно-критичний діалог з Москвою в інших областях зовнішньої політики, таких як конфлікт на сході України або в Лівії та Сирії", - пояснив Маас.

Зазначимо, у 2015 році російські хакери отримали доступ до комп'ютера канцлера Ангели Меркель та заволоділи її електронними листами. Кібератаку вчинив хакер під псевдонімом Scaramouche.

У скоєні хакерської атаки на Бундестаг підозрюють 29-річного Дмитра Бадіна, якого також розшукує влада США за крадіжку електронних листів Хілларі Клінтон напередодні президентських виборів.

Санкції проти Росії за хакерську атаку на Бундестаг не виключала канцлер Німеччини.