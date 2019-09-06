У Німеччині заборонять пластикові пакети

Міністерство охорони навколишнього середовища Німеччини розробило законопроект, що забороняє біорозкладні пакети вже з 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами міністра охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки Німеччини Свен Шульце, подібні пакети перегнивають аж ніяк не точно так само, як справжні біовідходи.

"За порушення торговцям буде загрожувати штраф до 100 тисяч євро", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що виняток буде зроблено для міцних багаторазових сумок і тонких відривних пакетиків для овочів та фруктів, оскільки їх заборона, на думку авторів законопроекту, може призвести лише до більшого марнотратства.

Нагадаємо, з 1 вересня 2019 імпортери фруктів у країнах ЄС відмовляються від закупівель яблука і груші з України та інших країн, що не входять в Європейський союз. Повідомляється, що зміни пов'язані з-за вступу в силу директиви ЄС 2019/523 від 21 березня 2019 року. Зазначимо, що директива передбачає посилення заходів захисту ЄС від карантинних шкідливих організмів і стосується поставок яблук, груш, томатів, баклажанів, перцю та інших видів продукції.

Як повідомляло РБК-Україна, що у разі жорсткого Brexit Великобританія може зіткнутися з нестачею продовольчих товарів.