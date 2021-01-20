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У Німеччині зафіксували перший випадок смерті після повторного зараження COVID

Автор: РБК-Україна

У Німеччині зафіксували перший у країні випадок смерті після повторного зараження коронавірусом. Від COVID помер 73-річний німець.

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Про це повідомляє газета Suddeutsche Zeitung з посиланням на Міністерство охорони здоров'я федеральної землі Баден-Вюртемберг.

За даними регіонального МОЗу, чоловік заразився COVID вперше у квітні 2020 року. У грудні його COVID-тест знову показав позитивний результат.

Чоловік помер 11 січня від "викликаної COVID-19 пневмонії та сепсису з поліорганною недостатністю".

Довгий час у мужчині не було симптомів захворювання. Зараз органи охорони здоров'я з'ясовують, чи йдеться про поширену форму SARS-CoV-2 або про мутації.

Нагадаємо, напередодні в Німеччині у 35 людей виявили новий штам коронавірусу. Поки що перевіряється, наскільки він заразний і наскільки смертоносний новий варіант коронавірусу.

Крім того, у Німеччині продовжили жорсткий локдаун до 14 лютого. У країні зберігаються всі діючі обмеження.

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