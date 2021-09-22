RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Німеччині затримали чоловіка, який захопив у заручники пасажирів автобуса

Автор: Анна Полисученко

У Німеччині затримали чоловіка, який захопив у заручники пасажирів автобуса. Його підозрюють у взятті в заручники трьох осіб, які перебували в автобусі, що прямував до Сербії на автомагістралі А9.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Перед цим в міжміському сербському автобусі з невідомої причини сталася бійка між пасажирами, в результаті якої двоє отримали легкі травми. За словами очевидців, ситуація ставала "небезпечною".

Як повідомляє поліція, після бійки автобус зупинився на узбіччі, і пасажири покинули салон. Троє водіїв автобуса і 30-річний підозрюваний у взятті заручників залишилися в автобусі. Імовірно, у чоловіка була зброя.

Поліції довелося повністю перекрити автобан A9 для руху в обох напрямках. На місце інциденту прибули аварійні служби, включаючи сили спеціального призначення. В ході операції представники спецназу намагалися встановити контакт з 30-річним підозрюваним.

Після того, як з одним з водіїв автобуса вдалося зв'язатися по мобільному телефону, водії вийшли з автобуса. Чоловік був затриманий о 21.30 за місцевим часом. За даними поліції, опору він не чинив. Зброї у нього виявлено не було. Правоохоронці обстежують місце події.

Раніше ми повідомляли, що у Німеччині в заручники захопили пасажирів автобуса.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия