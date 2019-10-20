У Німеччині через страйки скасували низку авіарейсів

У Німеччині страйк бортперсонала дочірніх підприємств авіакомпанії Lufthansa призвела до скасування десятків авіарейсів у ряді німецьких аеропортів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що серед страйкуючих - співробітники авіакомпаній SunExpress, Lufthansa CityLine, Eurowings і Germanwings. Порушені сотні рейсів у Франкфурті-на-Майні, Дюссельдорфі, Кельні, Штутгарті, Берліні та Гамбурзі.

Заступник голови профспілки Ufo Даніель Флор, страйк буде продовжена до півночі, 21 жовтня.

Страйк організувала профспілка працівників Ufo, який знаходиться в тривалому тарифному конфлікті з Lufthansa. Профспілка вимагає збільшення зарплати і поліпшення умов праці для співробітників авіакомпанії.

Нагадаємо, в аеропорту Франкфурта-на-Майні відзначили 54 рейсу із-за збою в роботі програмного забезпечення. Не вилетіли в термін понад 4100 пасажирів. Масштабні збої, які уповільнюють швидкість роботи диспетчерів, почалися 21 березня в аеропорту Лангена. Тоді було скорочено число рейсів з Лангена і Франкфурта.