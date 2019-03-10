В Німеччині зросла кількість солдат з неонацистськими та расистськими поглядами

Військова контррозвідка Німеччини повідомила парламентську комісію про зростання расизму в армії

Служба военной контрразведки Германии сообщила, что за последние годы значительно увеличилось фактическое количество солдат с неонацистскими и расистскими взглядами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио.

Сообщается, что представитель немецкой контрразведки передал членам парламентской комиссии по внутренним делам на закрытом заседании информацию об увеличении фактического количества случаев расизма и нацизма в армии.

Только официально в 2018 году из-за участия в случаях расизма, или неонацистских взглядов с немецкой армии было уволено 4 военнослужащих. В 2017 году их количество составляло 6. В контрразведке признают, что фактическое их количество было в десять раз больше. Теперь им известно о 450 случаях.

Ранее сообщалось, что правительство Германии продолжило участие своей армии в миротворческих миссиях. Для немецких солдат основным является участие в миротворческой миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", при этом решение в Берлине о продлении миссии было принято, несмотря на недавнее заявление президента США Дональда Трампа о возможном частичном выводе американских войск из Афганистана.