Уряд Німеччини продовжив участь у миротворчих місіях

Фото: німецькі військові (gettyimages.com)

Уряд Німеччини продовжив на один рік чотири міжнародні місії

Уряд Німеччини 13 лютого продовжив на один рік чотири міжнародні місії бундесверу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що максимальна чисельність задіяних солдатів і офіцерів, а також цілі місій залишаються без змін. Рішення набуде чинності після схвалення бундестагом.

зокрема, для німецьких солдатів основним є участь у миротворчій місії НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка". При цьому рішення в Берліні про продовження місії прийнято, незважаючи на недавню заяву президента США Дональда Трампа про можливе часткове виведення американських військ з Афганістану. Відзначається, що в Афганістані знаходиться найбільший контингент бундесверу за межами Німеччини. Зараз в Афганістані дислоковано 1,2 тис. німецьких солдатів. Місія ФРН "Рішуча підтримка" почалася в 2015 році, замінивши собою 13-річну бойову місію Міжнародних сил з підтримки безпеки в Афганістані, до складу якої входили близько 130 тисяч солдатів і офіцерів НАТО.

Крім того, прийнято рішення про продовження місії НАТО Sea Guardian по забезпеченню безпеки в Середземному морі. Для участі в ній ВМС ФРН виділили корабель постачання Frankfurt am Main і 187 військових моряків.

Крім цього бундесвер продовжить підтримку місії ООН UNAMID, забезпечує з 2007 року в Судані дотримання перемир'я між урядовими військами і повстанцями, а також місії ООН UNMISS в Південному Судані. У кожній з цих місій можуть бути задіяні по 50 солдатів бундесверу.

Нагадаємо, влада Німеччини вивчають можливість залучати іноземців для проходження служби в німецькій армії.