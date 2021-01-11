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У Німеччині впали акції Twitter на 8% після блокування облікового запису Трампа

Автор: Андрій Козловський

Акції Twitter на німецьких біржах, впали на 8%. Це сталося в перший торговий день після того, як соцмережа назавжди заблокувала акаунт президента США Дональда Трампа.

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Про це повідомляє Reuters.

Компанія заявила, що призупинення запису Трампа, у якого було понад 88 мільйонів підписників, була пов'язана з ризиком подальшого насильства після штурму Капітолію США в середу.

Акції цієї соціальної мережі в США також впали на 8% в ході рідкісних торгів на премаркеті в понеділок вранці.

Нагадаємо, Twitter заблокував особисту сторінку американського президента на постійній основі.

Крім того, в соціальна мережа Twitter що Twitter не змусить його замовкнути.

Також РБК-Україна писало, що акаунти Трампа в соціальних мережах Facebook і Instagram були заблоковані.

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