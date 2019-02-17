У Німеччині почастішали випадки кібератак на життєво важливі об'єкти

За кібератаками часто стоять закордонні секретні служби

В Германии, по данным спецслужб ФРГ, существенно возросли количество и масштаб хакерских атак на жизненно важные инфраструктурные объекты. Об этом свидетельствует статистика Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI), передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что основная цель злоумышленников - препятствование обеспечению населения водой и электроэнергией, повреждение коммуникационных систем и нарушение другой повседневной деятельности.

По информации служб безопасности Германии, за упомянутыми кибератаками часто стоят зарубежные секретные службы.

Уточняется, что во второй половине 2018 года BSI стало известно о 157 хакерских нападениях на системы критической инфраструктуры, 19 из которых были совершены на сети электроснабжения, тогда как в 2017 году за двенадцать месяцев ведомство получило сообщения о 145 кибератаках такого рода, а годом ранее - о 34. Эксперты подчеркивают, что на самом деле это число еще больше, поскольку информация о многих хакерских взломах или попытках взлома часто не разглашается самими провайдерами.

Правительство ФРГ намерено создать Агентство кибербезопасности в регионе Лейпциг-Галле для выявления и предотвращения хакерских атак на жизненно важную инфраструктуру страны.

Напомним, контрразведка Германии изучит связи ультраправых партий с Россией, чтобы избежать российского влияния на предстоящих выборах в Европарламент.