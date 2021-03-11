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У Німеччині третя хвиля COVID-19, - голова інституту Коха

Новость на русском → Берлін, Четвер 11 березня 2021 17:57
У Німеччині третя хвиля COVID-19, - голова інституту Коха Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Президент німецького Інституту Роберта Коха Лотар Вілер заявив, що у Німеччині розпочалася третя хвиля пандемії коронавірусу. Він висловив стурбованість через погіршення епідеміологічної ситуації в країні.

Про це повідомляє Mitteldeutsche Zeitung.

"Ми маємо дуже чіткі ознаки того, що третя хвиля в Німеччині вже розпочалася", - заявив Вілер.

Він також додав, що у Німеччині до осені щеплення від коронавірусу можуть зробити 80% населення, у разі якщо не буде перебоїв з постачанням препаратів. Тоді, зауважив він, можна буде скасовувати всі обмежувальні заходи. Але до цього часу необхідне суворе дотримання маскового режиму, тримання дистанції та гігієнічних правил.

Зазначимо, 10 березня в ФРН було зафіксовано 14 356 нових випадків коронавірусу, що на 2 444 випадки більше, ніж тиждень тому. Захворюваність в країні суттєво зменшилася у січні та лютому, однак останніми днями цифри знову почали зростати.

Нагадаємо, у Німеччині виявили перші випадки нової мутації коронавірусу. Ця мутація утворилася шляхом поєднання "британського" та "південноафриканського" штамів коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що у столиці Швеції Стокгольмі почалася третя хвиля коронавірусу. За останні три тижні кількість підтверджених випадків COVID-19 збільшилася на 100%.

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