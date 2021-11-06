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У Німеччині трьох пасажирів поїзда поранили ножем

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Субота 06 листопада 2021 12:44
У Німеччині трьох пасажирів поїзда поранили ножем Фото: трьох людей поранили Intercity-Express в Німеччині (polrail.com)
Автор: Олександр Білоус

Вранці в суботу, 6 листопада, в поїзді Intercity-Express в Німеччині було скоєно напад з ножем. Слідчі виключають терористичне підґрунтя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

За інформацією BILD, постраждали три людини. Двоє з них отримали серйозні травми, але їхньому життю нічого не загрожує. Досі неясно, якої статі були потерпілі.

Нападник з ножем затриманий на місці. За інформацією BILD, це 27-річний чоловік арабського походження. Повідомляється, що він був психічно неврівноваженим і кликав на допомогу в поїзді.

В даний час слідчі виключають терористичне підґрунтя.

Напад стався близько 9: 30 ранку біля Ноймаркта у верхньому Пфальці. В даний час поїзд знаходиться в Зойберсдорфі, на південний схід від Нюрнберга. На даний момент кримінальна поліція і судово-медичні експерти працюють для збору доказів.

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