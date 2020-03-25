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В Німеччині за добу зафіксували більше 4000 нових випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 14:08
В Німеччині за добу зафіксували більше 4000 нових випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Лотар Вілер прокоментував ситуацію з різким зростанням заражень в країні

У Німеччині зареєстрували 4118 нових випадків інфікування коронавірусом за добу та 32 смерті від хвороби. Про це повідомляє WELT.

Голова федерального Інституту Роберта Коха Лотар Вілер прокоментував ситуацію з різким зростанням заражень в країні.

"До сьогодні в країні було підтверджено 31 554 випадки інфікування, але за добу ця кількість збільшилась на 4118 у порівнянні з попереднім днем. Померло до сьогоднішнього дня 149 людей, приріст кількості жертв за останню добу - 32. Одужали щонайменше 5600", - сказав Вілер.

Також він додав, що захворюваність становить 38 випадків на 100 тис. населення і більшість інфікованих складають літні люди, однак молоді і здорові люди можуть важко переносити захворювання та навіть померти. Тому він вважає, що до лікаря треба звертатися, коли є утруднення з диханням.

Вілер пояснює, що у порівнянні з іншими країнами, в НІмечинні низька смертність завдяки тому, що в країні рано виявили початок зараження, роблять дуже багато тестів.

Нагадаємо, у Німеччині на тлі коронавірусу заборонили збиратися більше, ніж по двоє, виключення лиш для сімей.

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