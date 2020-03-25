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В Германии за сутки зафиксировали более 4000 новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 14:08
В Германии за сутки зафиксировали более 4000 новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Лотар Вилер прокомментировал ситуацию с резким ростом заражений в стране

В Германии зарегистрировали 4118 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки и 32 смерти от болезни. Об этом сообщает WELT.

Глава федерального Института Роберта Коха Лотар Вилер прокомментировал ситуацию с резким ростом заражений в стране.

"До сегодня в стране было подтверждено 31 554 случаи инфицирования, но за сутки это число увеличилось на 4118 по сравнению с предыдущим днем. Умерло до сегодняшнего дня 149 человек, прирост числа жертв за последние сутки - 32. Выздоровели минимум 5600", - сказал Вилер.

Также он добавил, что заболеваемость составляет 38 случаев на 100 тыс. населения и большинство инфицированных составляют пожилые люди, но молодые и здоровые люди могут тяжело переносить заболевание и даже умереть. Поэтому он считает, что к врачу надо обращаться, когда есть затруднения с дыханием.

Вилер объясняет, что в сравнении с другими странами, в Германии низкая смертность благодаря тому, что в стране рано обнаружили начало заражения, делают очень много тестов.

Напомним, в Германии на фоне коронавируса запретили собираться больше, чем по двое, исключение лишь для семей.

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