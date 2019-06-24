У Німеччині зіткнулися два винищувачі

У Німеччині під час навчального польоту зіткнулися два бойові винищувачі Eurofighter. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.de.

Як повідомляється, інцидент стався в північносхідної землі Мекленбург-Передня Померанія. За даними видання, два винищувачі зіткнулися в повітрі під час тренувального польоту і розбилися. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ і Бундесвері.

За попередньою інформацією, пілоти катапультувалися. У районі катастрофи літаків розпочалася лісова пожежа. Уламки літаків впали на населені пункти.



Також стало відомо, що один з пілотів був знайдений живим.

EUROFIGHER ZUSAMMENGESTOßNach EN Ostseewelle-Informationen sind über der Müritzregion zwei Eurofighter zusammengestoßen und abgestürzt. Mehr dazu in unseren Nachrichten. pic.twitter.com/RwqmYjU7yh — Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) 24 червня 2019 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на українсько-румунському кордоні виявлений розбитий вертоліт, який ймовірно перевозив контрабанду, та тіло пілота. Розбите транспортний засіб помітив пастух із села Сэпынца в Румунії ввечері, 9 травня

Крім того, чотири людини загинули під час аварії військового вертольота в Колумбії. Жертвами авіакатастрофи стали майор Педро Гранадос, капітан Девід Кінтеро, сержант Раміро Сантос і капрал Едуардо Гутьєррес.