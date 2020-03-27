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У Німеччині спрогнозували найгірший сценарій від коронавірусу

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 13:41
У Німеччині спрогнозували найгірший сценарій від коронавірусу
Іллюстративне фото (УНІАН)

У найгіршому сценарії описані дії держави без посиленого карантину

Міністерство внутрішніх справ Німеччини спрогнозувало сценарії поширення коронавірусу в країні при різних карантинних заходах. Про це повідомляє видання Spiegel.

У найгіршому сценарії описані дії держави без посиленого карантину. У такому випадку 70% населення незабаром будуть інфіковані, понад 80% пацієнтів потребуватимуть госпіталізації в інтенсивній терапії, але лікарні не розраховані на таку кількість. Кількість загиблих в Німеччині перевищить мільйон осіб.

У разі сурового карантину в найближчі кілька тижнів необхідно буде збільшити кількість тестів і встановити мобільні лабораторії. Якщо слідувати цій моделі, згідно з підрахунками вчених, близько мільйона осіб в Німеччині заразяться, але помруть тільки 12 000 пацієнтів.

Нагадаємо, вчора в Німеччині за добу зафіксували понад 7000 нових випадків коронавірусу.

Також президент Німеччини Вальтер Штайнмаєр звернувся до громадян, попросивши їх набратися терпіння бо заходи, спрямовані на соціальне дистанціювання, можуть тривати тижнями.

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