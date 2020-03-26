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В Німеччині за добу зафіксували понад 7000 нових випадків коронавірусу

Новини » В світі     26.03.2020 - 16:27
В Німеччині за добу зафіксували понад 7000 нових випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Президент Німеччини з словами підтримки виступив сьогодні до громадян

У Німеччині зареєстрували понад 7000 нових випадків інфікування коронавірусом за добу та 72 смерті від хвороби. Про це повідомляє Bild.

Як повідомляється, взагалі у Німеччині захворіли коронавірусом 38 951 людини і померли від нього - 221.

Також президент Німеччини Вальтер Штайнмаєр звернувся до громадян, попросивши їх набратися терпіння бо заходи, спрямовані на соціальне дистанціювання, можуть тривати тижнями. Він й похвалив німецькі лікарні за лікування французьких та італійських громадян, щоб полегшити навантаження на системи охорони здоров'я в цих країнах.

Нагадаємо, вперше за тиждень смертність від коронавірусу в Іспанії знизилася. Повідомляється, що за минулу добу в Іспанії померли 655 заражених, а з початку епідемії зафіксовано 4089 смертей.

Також сьогодні, 26 березня, через коронавірус в США кількість померлих перевищує одну тисячу осіб.

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