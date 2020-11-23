В Німеччині шкодують, що США вийшли з Договору про відкрите небо

Фото: Гайко Маас (kmu.gov.ua)

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас заявив, що Німеччина шкодує, що США вийшли з Договору про відкрите небо. Він обіцяє, що Німеччина продовжить активно працювати в його межах.

Про це пише DW.

Він підкреслив, що німецький уряд продовжить реалізацію контракту, для чого нещодавно придбав новий літак спостереження Airbus A319.

"Наша власна позиція щодо договору залишається незмінною: ми вважаємо, що це є важливою частиною архітектури контролю над озброєннями", - заявив Маас.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки у неділю, 22 листопада, офіційно вийшли з Договору про відкрите небо. Причиною свого виходу у Вашингтоні називають невиконання Росією своїх зобов'язань в рамках цього договору.

Нагадаємо, 21 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід з Договору про відкрите небо. Трамп заявив, що Росія не дотримується цього договору.