У Німеччині протестують проти заборони на старі дизельні авто

На акцію протесту вийшли понад 800 осіб

В немецком Штутгарте сотни людей вышли на акцию протеста против запрета на управление старыми дизельными автомобилями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По данным полиции, на акцию протеста вышли более 800 человек.

Как сообщается, 1 января власти Штутгарта, который является автопромышленным центром страны, выдали масштабный запрет на управление старыми дизельными автомобилями.

Отмечается, что запрет направлен на борьбу с загрязнением воздуха. Однако критики запрета заявляют, что не имеют средств на новые автомобили.

Кроме того, запреты на управление старыми дизельными автомобилями были введены в нескольких других городах Германии.

Напомним, что сегодня, 2 февраля, начались новые акции антиправительственных протестов движения "желтых жилетов". Правоохранители задержали почти 30 демонстрантов. В ходе столкновений с протестующими полиция применила слезоточивый газ.

Добавим, что во французском городе Нант протестующий открыл огонь из пистолета по сотрудникам полиции, в результате чего несколько человек получили ранения. В результате стрельбы были ранены двое правоохранителей и журналист.