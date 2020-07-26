У Німеччині стався спалах COVID-19 на фермі, серед захворілих українці

У німецькій Баварії стався спалах коронавірусу на фермі. Серед інфікованих сезонні робітники з України.

Про це заявив голова округу Дінгольфінг-Ландау Вернер Бумедер, передає "Укрінформ".

За словами Бумедера, серед хворих на коронавірус заробітчани з Угорщини, Болгарії, Румунії та України. Загалом на фермі виявили понад 170 випадків.

Для запобігання подальшому поширенню коронавірусу, місцева влада закрила ферму на карантин.

У генконсульстві України в Мюнхені запевнили, що до них за допомогою українські заробітчани не зверталися.

Крім того, ще один спалах коронавірусу стався на фермі поблизу міста Маммінг у Нижній Баварії. Там коронавірусом заразилися щонайменше 174 сезонних робітників.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували понад 900 нових випадків інфікування коронавірусом; вилікувалися від захворювання 310 українців.