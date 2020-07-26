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В Україні зафіксували спад нових випадків COVID-19

Україна, Неділя 26 липня 2020 09:40
В Україні зафіксували спад нових випадків COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

При цьому 310 осіб побороли хворобу

За останню добу в Україні виявили ще 920 випадків COVID-19. Найбільше нових випадків у Львівській, Івано-Франківській областях і Києві.

Про це свідчать дані РНБО.

Так, за весь час в країні виявили вже 64 849 випадків коронавірусу. При цьому 35 807 осіб вже одужали, з яких 310 - за добу.

За останні 24 години померли від хвороби 15 осіб, а загальне число жертв становить 1 605 осіб.

Найбільше нових випадків хвороби зафіксували у Львівській (130), Івано-Франківській (88) областях та Києві (95).

Нагадаємо, днем ​​раніше повідомлялося про 1106 нових випадків коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня.

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