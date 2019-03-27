У Німеччині стався витік аміаку в льодовому палаці

В результаті витоку аміаку в льодовому палаці в місті Штраубінге в Баварії постраждали 60 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bayerischer Rundfunk.



Повідомляється, що постраждалі скаржилися на подразнення очей і дихальних шляхів. Рятувальники евакуювали понад 70 місцевих жителів і 118 учнів місцевої школи.



За попередніми даними, витік стався з-за ремонтних робіт на стадіоні - екскаватор пошкодив одну з труб.



Після аварії територія навколо стадіону була перекрита. Поліція радить місцевим жителям тримати вікна та двері закритими.

Раніше повідомлялося, що в шести містах Німеччини через погрози, надісланих вночі по електронній пошті, людей евакуювали з ратуш. Евакуацію провели в Аугсбурзі, Геттінгені, Хемніці, Кайзерслаутерні, Нойнкирхене і Рендсбурге.

РБК-Україна писало, що одинадцять підозрюваних затримані у федеральних землях Гессен і Рейнланд-Пфальц в Німеччині в ході антитерористичної спецоперації.