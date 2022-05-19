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У Німеччині відбулася стрілянина у школі

Фото: Німеччині відбулася стрілянина у школі (Nord24)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 19 травня, у німецькому Бремерхафені, в гімназії Ллойда, невідомий відкрив стрілянину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nord24.

При нападі на освітню установу було тяжко поранено одну людину. Попередньо це співробітник школи.

За даними видання, стрілянину почула школярка, яка була у туалеті. Інші учні, почувши стрілянину в коридорі, встигли зачинитися у класах.

Незабаром на місце викликали поліцію. Як підтвердили в поліції, злочинця було спіймано. Він уже знаходиться у будівлі поліції та його допитують. Спочатку повідомлялося про двох злочинців, які відкрили стрілянину. Але представник поліції пізніше не підтвердив чуток про другого злочинця.

До місця також прибули батьки учнів гімназії. Адміністрація школи відкрила "гарячу" лінію для всіх батьків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті стрілянини в школі в околицях американського міста Спокан (штат Вашингтон) на північно-заході США 13 вересня 2017 року один школяр загинув, ще троє отримали поранення.

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Стрілянина в Німеччині