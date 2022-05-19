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В Германии произошла стрельба в школе

Фото: в Германии произошла стрельба в школе (Nord24)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 19 мая, в немецком Бремерхафене, в гимназии Ллойда, неизвестный устроил стрельбу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nord24.

При нападении на образовательное учреждение был тяжело ранен один человек. Предварительно, это сотрудник школы.

По данным издания, стрельбу услышала школьница, которая находилась в туалете. Другие ученики, услышав стрельбу в коридоре, успели закрыться в классах.

Вскоре на место вызвали полицию. Как подтвердили в полиции, преступник был пойман. Он уже находится в здании полиции и его допрашивают. Изначально сообщалось о двух преступниках, открывших стрельбу. Но представитель полиции позже не подтвердил слухи о втором преступнике.

К месту также прибыли родители учащихся гимназии. Администрация школы открыла "горячую" линию для всех родителей.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате стрельбы в школе в окрестностях американского города Спокан (штат Вашингтон) на северо-западе США 13 сентября 2017 года один школьник погиб, еще трое получили ранения.

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Стрельба в Германии