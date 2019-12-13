У Німеччині стався вибух у житловому будинку, більше 20 постраждалих

В німецькому місті Blankenburg стався вибух у багатоквартирному житловому будинку, в результаті чого постраждали не менше 25 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RND.

Повідомляється, що вибух стався вранці 13 грудня. У поліції на даний момент не знають, що стало причиною вибуху. При цьому правоохоронці попередили, що кількість постраждалих може зрости і не виключили, що можуть бути виявлені загиблі.

"не Можна виключати того, що число постраждалих збільшиться", - відзначили в поліції.

Раніше РБК-Україна писало, що у словацькому місті Прешов 6 грудня сталася пожежа у багатоповерховому будинку. Причиною пожежі став вибух газу, який стався на верхніх поверхах будинку. В результаті вибуху загинули сім чоловік, ще один постраждав. Поліція затримала шістьох співробітників приватної прешовской будівельної компанії, яка незадовго до вибуху проводила поруч з будинком земельні роботи, які зачіпали прокладені до нього газопровідні труби.

Також повідомлялося, що 4 грудня на польському гірськолижному курорті прогримів вибух у житловому будинку, у якому перебували вісім осіб. В результаті вибуху будівля обрушилася. Пізніше стало відомо, що рятувальники витягли з-під завалів будівлі тіла трьох загиблих людей. Серед загиблих був один дитина.