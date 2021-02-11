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У Німеччині продовжили локдаун до 7 березня

Автор: Андрій Козловський

Канцлер Німеччини Ангела Меркель та очільники урядів федеральних земель напередодні прийняли рішення продовжити локдаун в країні до 7 березня. Основні обмеження, запроваджені раніше, залишаються в силі, однак є певні послаблення.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Таким чином, під час наради влада вирішила, що уряди федеральних земель самостійно ухвалюватимуть рішення щодо відновлення навчання у школах та роботи дитячих садків. Серед запланованих послаблень також - дозвіл перукарням відновити роботу з 1 березня за умови попереднього запису клієнтів.

Відомо також, що карантин у Німеччині будуть послаблювати після того, як вдасться досягнути показника у 35 нових випадків зараження на 100 тисяч населення за сім днів і нижче. Тоді планують дозволити роботу закладів роздрібної торгівлі, музеїв тощо.

Зазначається, що наступна нарада щодо подальших кроків має відбутися 3 березня.

Наразі в країні заборонена робота роздрібних магазинів, розважальних закладів та підприємств сфери послуг, ресторанів і кафе. Школи та дитсадки за деякими винятками також закриті. Крім того, громадянам дозволено зустрічатися лише з однією особою, яка мешкає окремо.

Нагадаємо, раніше Ангела Меркель пропонувала продовжити локдаун в Німеччині до березня.

Також прем'єр Баварії Маркус Зедер заявив, що Німеччина вийде з локдауну без ризику початку третьої хвилі зараження COVID-19. Але для цього ще не настав час.

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