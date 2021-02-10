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Меркель пропонує продовжити локдаун в Німеччині до березня

Новость на русском → Берлін, Середа 10 лютого 2021 10:35
Меркель пропонує продовжити локдаун в Німеччині до березня Фото: Ангела Меркель (flickr com dirkvorderstrasse)
Автор: РБК-Україна

Німецький канцлер Ангела Меркель пропонує продовжити локдаун в Німеччині до березня. На її думку, пом'якшення може початися вже в перших числах наступного місяця.

Про це вона заявила на зустрічі з членами Християнсько-демократичного союзу (ХДС), передає The Lokal.

Повідомляється, що цього тижня в уряді Німеччини пройдуть вирішальні переговори, на яких стане відомо, коли скасують локдаун.

"Ми нічого не виграємо, якщо вийдемо з карантину передчасно", - заявила Меркель членам своєї партії.

За її словами, перші кроки до ослаблення обмежень можуть початися в березні з відкриття шкіл і дитячих садочків, магазинів і перукарень, але з чіткими правилами для запобігання поширення вірусу.

За її словами, в іншому випадку "рівень захворюваності може знову злетіти".

Нагадаємо, раніше прем'єр Баварії Маркус Зедер заявив, що Німеччина вийде з локдауна без ризику початку третьої хвилі зараження COVID-19. Але для цього ще не настав час.

Крім того, Меркель прогнозує, що ситуація з COVID-19 покращиться до осені. А найближчими місяцями не варто чекати покращення епідеміологічної ситуації.

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