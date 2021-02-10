Меркель пропонує продовжити локдаун в Німеччині до березня
Німецький канцлер Ангела Меркель пропонує продовжити локдаун в Німеччині до березня. На її думку, пом'якшення може початися вже в перших числах наступного місяця.
Про це вона заявила на зустрічі з членами Християнсько-демократичного союзу (ХДС), передає The Lokal.
Повідомляється, що цього тижня в уряді Німеччини пройдуть вирішальні переговори, на яких стане відомо, коли скасують локдаун.
"Ми нічого не виграємо, якщо вийдемо з карантину передчасно", - заявила Меркель членам своєї партії.
За її словами, перші кроки до ослаблення обмежень можуть початися в березні з відкриття шкіл і дитячих садочків, магазинів і перукарень, але з чіткими правилами для запобігання поширення вірусу.
За її словами, в іншому випадку "рівень захворюваності може знову злетіти".
Нагадаємо, раніше прем'єр Баварії Маркус Зедер заявив, що Німеччина вийде з локдауна без ризику початку третьої хвилі зараження COVID-19. Але для цього ще не настав час.
Крім того, Меркель прогнозує, що ситуація з COVID-19 покращиться до осені. А найближчими місяцями не варто чекати покращення епідеміологічної ситуації.