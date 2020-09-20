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У Німеччині закликали захистити Навального від опитувань слідчих РФ

Автор: Андрій Козловський

Глава комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген закликав захистити російського опозиціонера Олексія Навального від "проблематичних" спроб слідчих органів Росії провести з ним бесіду. Він вважає, що Російська Федерація не має наміру провести серйозне кримінальне розслідування.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Його захист і його здоров'я мають вищий пріоритет", - заявив кандидат в голови Християнського демократичного союзу (ХДС) в опублікованому 20 вересня інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За словами Реттгена, для Олексія Навального неприйнятними є опитування з боку російських слідчих після того, як в Росії він був отруєний високоскладним нейротоксином. Він зазначив, що російська влада досі не проводить слідчих дій в Росії, де стався злочин.

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На думку політика, необхідно провести міжнародне розслідування, наприклад, під егідою ООН.

Нагадаємо, Навальний втратив свідомість 20 серпня під час перельоту з Томська в Москву. Його госпіталізували. Російські лікарі не виявили отрути в організмі політика і відкинули версію отруєння.

Потім опозиціонера перевезли в берлінську клініку "Шаріте". Пізніше уряд Німеччини офіційно оголосив, що політика отруїли речовиною з групи отрут "Новачок".

Додамо, Міністерство внутрішніх справ Росії готує додатковий запит Німеччині після інформації про вихід Олексія Навального з коми.

Генеральна прокуратура Берліна назвала умову передачі матеріалів Росії по Навальному.

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