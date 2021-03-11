ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Німеччині закликали купувати російську СOVID-вакцину для ЄС

Новость на русском → Тюрингія, Четвер 11 березня 2021 14:53
У Німеччині закликали купувати російську СOVID-вакцину для ЄС Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Прем'єр-міністр німецької федеральної землі Тюрингія Бодо Рамелов закликав уряд до закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Він вважає, що це допоможе швидше зняти карантинні обмеження.

Про це повідомляє Spiegel.

"Для мене вакцина "Спутнік" - прекрасна можливість швидше повернутися до нормального життя. Я звертаюся до федерального уряду з проханням дати зрозуміти ЄС, що слід замовити певну кількість вакцини у виробника "Супутник", - сказав Рамелов.

Нагадаємо, Європейський медичний регулятор почав попередню оцінку російської вакцини від COVID. Вона триватиме до тих пір, поки не будуть отримані всі докази про безпеку "Супутника V".

Крім того, Європейська комісія заявила, що не веде переговори про купівлю російської вакцини для країн ЄС.

Також президент Євроради Шарль Мішель різко висловився про поставки вакцин від коронавірусу Росією та Китаєм. Він вважає, що вони використовують ці поставки для пропаганди.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Вакцина
NEWS
Міністр культури Ткаченко прищепився від коронавірусу
Міністр культури Ткаченко прищепився від коронавірусу
DAILY
Дмитро Разумков: Як політтехнолог я б не рекомендував президенту дострокові вибори Ради
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Дмитро Разумков: Як політтехнолог я б не рекомендував президенту дострокові вибори Ради