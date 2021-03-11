У Німеччині закликали купувати російську СOVID-вакцину для ЄС

Прем'єр-міністр німецької федеральної землі Тюрингія Бодо Рамелов закликав уряд до закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Він вважає, що це допоможе швидше зняти карантинні обмеження.

"Для мене вакцина "Спутнік" - прекрасна можливість швидше повернутися до нормального життя. Я звертаюся до федерального уряду з проханням дати зрозуміти ЄС, що слід замовити певну кількість вакцини у виробника "Супутник", - сказав Рамелов.

Нагадаємо, Європейський медичний регулятор почав попередню оцінку російської вакцини від COVID. Вона триватиме до тих пір, поки не будуть отримані всі докази про безпеку "Супутника V".

Крім того, Європейська комісія заявила, що не веде переговори про купівлю російської вакцини для країн ЄС.

Також президент Євроради Шарль Мішель різко висловився про поставки вакцин від коронавірусу Росією та Китаєм. Він вважає, що вони використовують ці поставки для пропаганди.