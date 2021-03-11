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В Германии призвали покупать российскую СOVID-вакцину для ЕС

Новина українською → Тюрингия, Четверг 11 марта 2021 14:53
В Германии призвали покупать российскую СOVID-вакцину для ЕС Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Прем'премьер-министр немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал правительство к закупкам российской вакцины от коронавируса "V Спутник". Он считает, что это поможет быстрее снять карантинные ограничения.

Об этом сообщает Spiegel.

"Для меня вакцина "Спутник" - прекрасная возможность скорее вернуться к нормальной жизни. Я обращаюсь к федеральному правительству с просьбой дать понять ЕС, что следует заказать определенное количество вакцины у производителя "Спутник", - сказал Рамелов.

Напомним, Европейский медицинский регулятор начал предварительную оценку российской вакцины от COVID. Она продлится до тех пор, пока не будут получены все доказательства о безопасности "Спутника V".

Кроме того, Европейская комиссия заявила, что не ведет переговоры о покупке российской вакцины для стран ЕС.

Также президент Евросовета Шарль Мишель резко высказался о поставках вакцин от коронавирус Россией и Китаем. Он считает, что они используют эти поставки для пропаганды.

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