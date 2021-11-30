У Німеччині визнали конституційними жорсткі заходи проти COVID-19

Комендантська година і закриття шкіл у Німеччині були сумісними з положеннями Основного Закону. До такого висновку у вівторок, 30 листопада, прийшов Федеральний конституційний суд Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

"Комендантська година в нічні години, обмеження контактів, тимчасове закриття шкіл і відмова від викладання в класах були співмірні ситуації, що склалася на той момент з пандемією. Даний підхід в цілому створив умови, за яких захист життя і здоров'я, а також підтримання функціонуючої системи охорони здоров'я відповідали суспільним інтересам", - пише видання.

Однак на цьому судові розгляди в Німеччині ще не закінчилися. У майбутньому німцям буде необхідно ще вирішити, наскільки доцільними були закриття торгових точок і заборона на особисту присутність на культурних заходах.

Варто відзначити, що в числі позивачів були численні депутати Бундестагу від Вільної демократичної партії.