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В Германии признали конституционными жесткие меры против COVID-19

Автор: Ольга Белей

Комендантский час и закрытие школ в Германии были совместимы с положениями Основного закона. К такому выводу во вторник, 30 ноября, пришел Федеральный конституционный суд Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Комендантский час в ночные часы, ограничения на контакты, временное закрытие школ и отказ от преподавания в классах были соразмерны сложившейся на тот момент ситуации с пандемией. Данный подход в целом создал условия, при которых защита жизни и здоровья, а также поддержание функционирующей системы здравоохранения отвечали общественным интересам", - пишет издание.

Однако на этом судебные разбирательства в Германии еще не закончились. В будущем немцам предстоит еще решить, насколько целесообразными были закрытие торговых точек и запрет на личное присутствие на культурных мероприятиях.

Стоит отметить, что в числе истцов были многочисленные депутаты бундестага от Свободной демократической партии.

Напомним, 21 апреля Бундестаг принял поправки в 4-й Закон о защите от инфекций, согласно которому правительство смогло запустить общенациональное "экстренное торможение".

За внесение изменений в Закон о защите населения от инфекционных болезней проголосовали 21 апреля 342 депутата, 250 были против, еще 64 воздержались.

"Экстренное торможение" предусматривало более строгие правила для регионов, в которых семидневная заболеваемость коронавирусом превышала 100 случаев на 100 тысяч населения в течение трех дней подряд.

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