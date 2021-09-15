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У Німеччині напередодні виборів на сервер ЦВК здійснили хакерську атаку

Автор: Валерія Поліщук

У Німеччині на сервер глави Федеральної виборчої комісії Георга Тіля здійснили хакерську DDoS-атаку. Через роботу хакерів тимчасово була паралізована робота сервера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Insider.

Інцидент стався наприкінці серпня. Через хакерську атаку тимчасово сервер вийшов з ладу, і сайт bundeswahlleiter.de, де міститься інформація про вибори та публікуються офіційні результати голосування, був недоступний.

"Проблема аналізується і триває розробка відповідних технічних концепцій", - заявили в ЦВК.

При цьому там додали, що вся інформація про вибори буде доступна громадськості.

Основні IT-системи порушені не були.

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Центральна виборча комісіяГермания