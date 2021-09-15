У Німеччині напередодні виборів на сервер ЦВК здійснили хакерську атаку

Інцидент стався наприкінці серпня. Через хакерську атаку тимчасово сервер вийшов з ладу, і сайт bundeswahlleiter.de, де міститься інформація про вибори та публікуються офіційні результати голосування, був недоступний.

"Проблема аналізується і триває розробка відповідних технічних концепцій", - заявили в ЦВК.

При цьому там додали, що вся інформація про вибори буде доступна громадськості.

Основні IT-системи порушені не були.