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У Німеччині зажадали вибачень від України через Штайнмайєра

Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Голова комітету парламенту ФРН з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман зажадала вибачень від України через відмову у прийнятті президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву Funke.

За її словами, Україна не запросила Штайнмаєра і тому не змогла дочекатися приїзду до Києва канцлера ФРН Олафа Шольца.

"Можливо, шановний пане Мельник (Андрій, посол України в Берліні, - ред.), просто вибачиться перед президентом, а потім чемно запросити канцлера, - сказала вона. - Це теж можливо і було б дуже здорово".

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц не хоче їхати до Києва, доки там не буде президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Пізніше Андрій Мельник різко розкритикував канцлера ФРН за непряму відмову їхати до Києва. Той відмовився від візиту поки цього не зробить особисто німецький президент Франка-Вальтер Штайнмаєр.

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УкраїнаГерманияАндрей МельникВійна в УкраїніОлаф Шольц