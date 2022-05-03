У Німеччині зажадали вибачень від України через Штайнмайєра

Голова комітету парламенту ФРН з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман зажадала вибачень від України через відмову у прийнятті президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву Funke.

За її словами, Україна не запросила Штайнмаєра і тому не змогла дочекатися приїзду до Києва канцлера ФРН Олафа Шольца. "Можливо, шановний пане Мельник (Андрій, посол України в Берліні, - ред.), просто вибачиться перед президентом, а потім чемно запросити канцлера, - сказала вона. - Це теж можливо і було б дуже здорово".