У Німеччині вимагають від Євросоюзу криміналізувати заперечення Голокосту

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас вважає, що держави - члени Європейського союзу повинні криміналізувати заперечення Голокосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його статтю для Speigel.

"Ми прагнемо до того, щоб всі держави - члени Євросоюзу виконали свої зобов'язання за криміналізацію заперечення Голокосту", - написав він. Мааас відзначив, що спроби спотворити факти про Голокост спостерігаються в усьому світі.

Маас вважає, що країни ЄС повинні консолідувати боротьбу з антисемітизмом і виробити загальний план дій. На його думку, цей план повинні входити заходи щодо кримінального переслідування порушників, поліпшення захисту іудейських установ, а також просвітницька робота. Під час головування Німеччини в ЄС, яке має розпочатися в липні, Маас пообіцяв активізувати боротьбу з ксенофобією і кампаніями по дезінформації в інтернеті.

Маас нагадав, що тільки в Берліні за шість місяців зафіксували понад 400 інцидентів антисемітського характеру.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні один з найнижчих рівнів антисемітизму в Європі.