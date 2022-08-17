У Німеччині підрахували, на скільки їм вистачить газу в разі припинення поставок з РФ

Німеччина заповнює газосховища з випередженням графіка, але проблема потенційної нестачі палива в країні в зимовий період зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президент Федерального мережевого агентства Німеччини Клауса Мюллера в інтерв'ю Bloomberg .

Він зазначив, що навіть якщо мета заповнення газосховищ на 95% до листопада буде досягнута, ці обсяги покриють 2,5 місяці потреб країни в газі в разі повного припинення його поставок з Росії.

В даний час газосховища в ФРН заповнені на 77%, закачування йде з випередженням плану на два тижні.