У Німеччині підрахували, на скільки їм вистачить газу в разі припинення поставок з РФ

Німеччина заповнює газосховища з випередженням графіка, але проблема потенційної нестачі палива в країні в зимовий період зберігається.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президент Федерального мережевого агентства Німеччини Клауса Мюллера в інтерв'ю Bloomberg.
Він зазначив, що навіть якщо мета заповнення газосховищ на 95% до листопада буде досягнута, ці обсяги покриють 2,5 місяці потреб країни в газі в разі повного припинення його поставок з Росії.
В даний час газосховища в ФРН заповнені на 77%, закачування йде з випередженням плану на два тижні.
Як відомо, енергетична криза в Німеччині виникла через те, що російський "Газпром" значно зменшив поставки газу.
Однак канцлер Олаф Шольц запевнив, що німецькі громадяни отримають від держави допомогу в умовах зростання цін на тепло та енергію. Він пообіцяв, що ніхто не залишиться наодинці з проблемою.
Крім того, у ФРН виключили можливість запуску російського "Північного потоку-2" навіть у випадку складної ситуації в майбутні місяці..