RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Німеччині підрахували, на скільки їм вистачить газу в разі припинення поставок з РФ

Фото: у Німеччині підрахували, на скільки їм вистачить газу в разі припинення поставок з РФ (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Німеччина заповнює газосховища з випередженням графіка, але проблема потенційної нестачі палива в країні в зимовий період зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президент Федерального мережевого агентства Німеччини Клауса Мюллера в інтерв'ю Bloomberg.

Він зазначив, що навіть якщо мета заповнення газосховищ на 95% до листопада буде досягнута, ці обсяги покриють 2,5 місяці потреб країни в газі в разі повного припинення його поставок з Росії.

В даний час газосховища в ФРН заповнені на 77%, закачування йде з випередженням плану на два тижні.

Як відомо, енергетична криза в Німеччині виникла через те, що російський "Газпром" значно зменшив поставки газу.

Однак канцлер Олаф Шольц запевнив, що німецькі громадяни отримають від держави допомогу в умовах зростання цін на тепло та енергію. Він пообіцяв, що ніхто не залишиться наодинці з проблемою.

Крім того, у ФРН виключили можливість запуску російського "Північного потоку-2" навіть у випадку складної ситуації в майбутні місяці..

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияГазРосійська Федерація