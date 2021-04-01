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У Німеччині відхилили протест екологів проти будівництва "Північного потоку-2"

Автор: Инна Собора

Німецький союз охорони природи та біорізноманіття (NABU) і природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) виступили проти будівництва російського газопроводу "Північний потік-2". Однак німецька влада відхилила всі заперечення.

Про це пише DW.

Екологи побоюються, що трубоукладальні роботи матимуть негативні наслідки для морської екосистеми і заповідної зони для птахів.

Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH) після "ретельного вивчення" відхилило протести екологів. Дозвіл на будівництво газопроводу за допомогою судна-трубоукладача в період з кінця вересня до кінця травня залишився в силі.

Раніше повідомлялося, що у четвер, 1 квітня, в Німеччині трубопровід Eugal, який у майбутньому повинен буде приймати газ із "Північного потоку - 2", досяг повної потужності прокачування.

Нагадаємо, в цей час готовність "Північного потоку - 2" становить 95%. Залишилося укласти близько 121 км (5%) від загальної довжини газопроводу.

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Новини України Північний потік-2
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