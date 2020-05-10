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У Німеччині після ослаблення карантину помітили прискорення поширення коронавірусу

Новини » Коронавірус     10.05.2020 - 22:59
У Німеччині після ослаблення карантину помітили прискорення поширення коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com/XHNews)

За последник добу в Німеччині зареєстрували 667 нових випадків коронавірусу

В Німеччині через кілька днів після перших кроків німецьких властей в бік ослаблення обмежувальних заходів відзначено збільшення кількості інфікованих коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

В німецькому Інституті Роберта Коха відзначають, що коефіцієнт відтворення вірусу (R-value) перевищив "1", і це викликає занепокоєння в контексті ослаблення карантину. Цей коефіцієнт відображає, скільки людей в середньому інфікує одна заражена людина. Якщо він вище 1, вірус поширюється експоненціально.

Для Німеччини цей показник зріс до 1.1, після того, як довгий час не перевищував одиницю.

Публікація цих відомостей збіглася з масовими протестними акціями в Німеччині, учасниками яких у суботу в декількох містах країни стали сотні і тисячі людей.

За последник добу в Німеччині зареєстрували 667 нових випадків COVID-19. Померли 26 хворих, що одужали - близько тисячі.

Всього в країні зареєстрували 169 218 підтверджених заражень коронавірусом. Померли 7 395 хворих, 144 тисячі - одужали.

Нагадаємо, у Німеччині закрили м'ясокомбінат компанії Westfleisch в окрузі Кесфельд через спалах COVID-19. Станом на 10 травня зараження коронавірусом виявили у 205 співробітників м'ясокомбінату.

У Німеччині вирішили на один день послабити обмеження на перетин державного кордону в честь Дня матері, який святкують у неділю, 10 травня.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині до 15 травня продовжили контрольний режим на державному кордоні в рамках карантину. Лист про продовження дії обмежень відправили Європейської комісії.

Теги Новини України ГерманияКоронавірус
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