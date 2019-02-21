У Німеччині оштрафували збройову компанію на 3,7 млн євро

Компанія поставила майже 5000 штурмових гвинтівок G36

Суд в Германии назначил условные сроки лишения свободы двум бывшим работникам фирмы-производителя оружия Heckler & Koch и оштрафовал фирму на 3,7 млн евро за незаконные поставки оружия в Мексику. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Компания поставила почти 5000 штурмовых винтовок G36. Ограничение экспорта оружия Германией действует на такие мексиканские штаты, как Чьяпас, Чиуауа и Герреро, которые истощены убийствами и похищениями.

Напомним, Германия и Франция ведут переговоры о совместных процедурах лицензирования экспорта обороны. Также отмечается, что Германия и Франция в январе подписали оборонительную сделку, направленную на регулирование экспорта вооружений в третьи страны.

Подписи под документом поставили министры иностранных дел двух стран. Согласно новому договору, стороны согласовали углубления сотрудничества почти в 15 сферах, при этом к реализации согласованной программы планируется приступить немедленно.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель подпишут новый договор о сотрудничестве и интеграции 22 января 2019 года.