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У Німеччині близько 8 тисяч байкерів протестували проти обмежень шуму

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Німеччина, Неділя 20 червня 2021 04:19
У Німеччині близько 8 тисяч байкерів протестували проти обмежень шуму Фото: рівень шуму на всіх нових мотоциклах має бути не вищим 80 децибелів. (pexels)
Автор: Даша Харченко

У Німеччині близько 8 тисяч мотоциклістів взяли участь в протест проти наміру влади обмежити рівень шуму в громадських місцях. Ініціатором акції виступив мотоклуб Backbone MC Germany

Про це повідомляє DW.

Акція відбулася в Нижній Саксонії. Невдоволення мотоциклістів викликала нова ініціатива бундесрату, згідно з якою рівень шуму на всіх нових мотоциклах має бути не вищим 80 децибелів.

Окрім того, влада пропонує збільшити штрафи за технічні маніпуляції з двигунами і спростити можливість вводити на регіональному рівні заборону на мотопоїздки у вихідні та святкові дні.

В акції протесту взяли участь близько 8 тисяч осіб. Правоохоронці додають, що акція пройшла мирно.

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