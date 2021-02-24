У Німеччині схвалили експрес-тести на COVID для домашнього користування

У Німеччині уряд погодив використання експрес-тестів на коронавірус в домашніх умовах. Це повинно дозволити країні вийти з локдауну.

Уряд виділить на закупівлю тестів 810 мільйонів євро в місяць, що дозволить закупити від 30 до 45 мільйонів тестів. Влада схвалила використання тестів на антиген розробки Healgen Scientific, Xiamen бозона для цих Biotech і Hangzhou Laihe Biotech. Всі їх можуть використовувати люди без медичних навичок в домашніх умовах.

Масове використання цих тестів дозволить країні розраховувати на вихід з жорсткого карантину і сподіватись, що це вдасться зробити на тривалий термін. В останні тижні в Німеччині спад захворюваності на коронавірус зупинився, через що уряд не міг схвалити пом'якшення обмежень, які розраховані до 7 березня.

Наголошується, що середня кількість нових випадків зараження на 100 тисяч осіб зросла за останній тиждень з 57 до 59,3.