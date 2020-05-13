У Німеччині пояснили візит Козака, незважаючи на санкції

Фото: Дмитро Козак (wikimedia.org)

Уряд зробив виняток для Дмитра Козака для переговорів по врегулюванню на Донбасі

Заступник голови Адміністрації російського президента Дмитро Козак, який перебуває під санкціями, зміг полетіти в Німеччину на переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках виключення. Про це повідомляє російські ЗМІ.

Повідомляється, що в разі знаходження особи під санкціями, є певні винятки, і в цьому випадку все було зроблено за правилами.

При цьому в Німеччині відзначили, що якщо мова йде про переговори з врегулювання в Україні - в'їзд може бути дозволено.

"В ЄС передбачені певні винятки і процедури при блокуванні в'їзду, у тому числі попередня інформація інших держав-членів. Винятки стосуються, приміром, переговорів про дозвіл конфлікту на сході України. Ці правила були дотримані", - заявив представник уряду Німеччини.

Нагадаємо, сьогодні російські ЗМІ повідомили, що заступник глави Адміністрації президента РФ Козак прибув спеціальним рейсом до Німеччини. Зазначалося, що головний парламентер Росії по Донбасу, ймовірно, прибув для переговорів з врегулювання ситуації на сході України. Також мова йшла про те, що Дмитро Козак планує встановити особистий контакт з помічником канцлера Німеччини.

Однак представник уряду Німеччини відмовився підтверджувати або спростовувати інформацію про візит Козака в Берлін для переговорів по Донбасу. Він підкреслив, що в уряді не коментують робочі зустрічі у відомстві федерального канцлера.

Відзначимо, що джерело РБК-Україна в МЗС України повідомив, що переговори в Берліні проходять без представників України. Візит Козака пов'язаний з бажанням німецької сторони більш детально зрозуміти російську позицію щодо врегулювання на Донбасі.