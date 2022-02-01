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У Німеччині пояснили, чому відмовляються постачати зброю Україні

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Вівторок 01 лютого 2022 14:32
У Німеччині пояснили, чому відмовляються постачати зброю Україні Фото: депутат Бундестагу Александер Ламбсдорф (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Віце-глава фракції Вільної демократичної партії в німецькому Бундестазі Александер Ламбсдорф заявив, що Німеччина робить дипломатичні зусилля з врегулювання ситуації навколо України. У зв'язку з цим німецький уряд поки не має наміру поставляти зброю Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

При цьому Ламбсдорф додав, що на випадок російської військової агресії щодо України розглядаються "всі варіанти".

"Ми підтримуємо Збройні Сили України нелетальними компонентами. Ми надаємо допомогу економіці. Ми відкриваємо наші ринки в ЄС для українських товарів. Робиться багато чого, і ми допомагаємо Україні, як можемо", - додав політик.

За його словами, зараз мова йде, перш за все, про переговорний процес і в дипломатичній сфері залишаються ще багато варіантів, які слід розглянути.

Зокрема, додав німецький депутат, в рамках ООН необхідно винести питання російської агресії проти України на обговорення не Ради Безпеки, а Генеральної Асамблеї, оскільки там у Росії немає права вето.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина виключає можливість поставки летальної зброї Україні, оскільки в країні діє заборона на експорт зброї в кризові регіони.

У той же час міністр оборони Німеччини Крістіні Ламбрехт заявила, що готова передати Україні 5 тисяч касок для військових.

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