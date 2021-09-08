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У Німеччині стурбовані складом нового уряду Афганістану

Автор: Тіберій Юрик

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що склад нового афганського уряду не дає приводу для оптимізму. За його словами, Німеччина продовжить вести переговори з талібами, щоб дати можливість покинути Афганістан великій кількості людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Формування перехідного уряду без участі інших груп і вчорашнє насильство проти демонстрантів і журналістів в Кабулі не є сигналами, що дають привід для оптимізму", - заявив мас.

Також Масс попередив, що Афганістану загрожує потрійна гуманітарна криза.

країни вже відчувають нестачу продовольства через посуху, припинилося перерахування міжнародної допомоги. І якщо новий уряд не в змозі вести справи в державі, виникає загроза економічного колапсу слідом за політичним - з ще більш серйозними гуманітарними наслідками.

Нагадаємо, що Китай готовий до діалогу з новим урядом Афганістану, створеним рухом "Талібан".

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ГерманияАфганистанТалібан